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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beschädigte Beifahrerscheibe eines Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE / EVENSEN (unb). In der Zeit zwischen dem 02.07.2026, 16:30 Uhr und dem 03.07.2026, 12:00 Uhr wurde die Scheibe des Beifahrerfensters eines Pkw durch bislang unbekannte Täter in 31195 Lamspringe im südlichen Bereich der Ortschaft Evensen beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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