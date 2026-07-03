Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beschädigte Beifahrerscheibe eines Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE / EVENSEN (unb). In der Zeit zwischen dem 02.07.2026, 16:30 Uhr und dem 03.07.2026, 12:00 Uhr wurde die Scheibe des Beifahrerfensters eines Pkw durch bislang unbekannte Täter in 31195 Lamspringe im südlichen Bereich der Ortschaft Evensen beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

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