Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei versuchte Einbrüche

Hildesheim (ots)

Harsum - (jb) Unbekannte drangen am 04.07.2026 gg. 02.28 Uhr in ein Textilgeschäft in der Carl-Zeiss-Straße ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und drangen in das Gebäude ein. Jedoch wurde der Einbruchsalarm ausgelöst, so dass die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Der Schaden wird auf einen mittleren 3-Stelligen Bereich geschätzt. Am Morgen des 04.07.26 wurde bei einem dort ebenfalls ansässigen Bekleidungsgeschäft festgestellt, dass versucht wurde, eine Tür aufzuhebeln. Dieses misslang jedoch. Ob es sich um dieselben Täter handelt, wird Teil der Ermittlungen sein. Der Schaden wird hier auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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