Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Wasserrohrbruch verursacht schwere Schäden. Weinheimer Feuerwehr und Stadtwerke Weinheim stundenlang gefordert.

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Weinheim (ots)

Ein massiver Wasserrohrbruch hat am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr Weinheim im Ortsteil Sulzbach über mehrere Stunden gefordert. Gegen 7 Uhr wurden die Einsatzkräfte mit dem Einsatzstichwort "Hilfe klein Wasserschaden" in die Heinrichstraße alarmiert. Bereits beim Eintreffen bot sich den ersten Kräften ein erhebliches Schadensbild. Aus dem Gehweg vor einem Wohnhaus trat große Mengen Wasser aus. Im Keller eines Wohngebäudes in der Heinrichstraße stand das Wasser über einen Meter zwanzig hoch.

Im weiteren Einsatzverlauf meldeten sich auch die Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser. Auch dort war Wasser in die Keller eingedrungen. Insgesamt waren drei Wohnhäuser von dem Wasserrohrbruch betroffen. Teilweise standen die Keller bis zu einem Meter unter Wasser. Um Gefahren auszuschließen, mussten die betroffenen Gebäude vorsorglich vom Stromnetz getrennt werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leitete sofort umfangreiche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ein. Mit mehreren Tauchpumpen, einer Chiemseepumpe und Wassersaugern wurde das Wasser aus den Kellern gepumpt. Parallel wurden die Stadtwerke Weinheim zur Einsatzstelle nachgefordert, um die Ursache des Wasseraustritts zu lokalisieren und die Wasserleitung abzuschiebern.

Während der Arbeiten stellten die Einsatzkräfte auf der Wasseroberfläche in einem Keller einen Ölfilm fest. Die Pumpmaßnahmen wurden daraufhin umgehend unterbrochen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Heizöl aus einem Tank ausgetreten war und sich mit dem eingedrungenen Wasser vermischt hatte, wurden die zuständigen Stellen informiert und das weitere Vorgehen abgestimmt. Der Abwasserverband sowie weitere Fachstellen wurden eingebunden, um eine Verunreinigung der Kanalisation auszuschließen.

Die enorme Wassermenge hatte zudem den Untergrund im Bereich des Gehwegs ausgespült. Teile des Gehwegs brachen ein und mussten abgesichert werden. Das Ausmaß der Unterspülung waren so groß, das umfangreichen Tiefbauarbeiten, die zur Schadensbeseitigung dienen erforderlich sind.

Nachdem die Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach ihre Gefahrenabwehrmaßnahmen abgeschlossen hatte, wurde die Einsatzstelle an die Stadtwerke Weinheim übergeben. Diese kümmern sich gemeinsam mit einer Tiefbaufirma um die Reparatur des Wasserrohrbruchs. Für das mit Heizöl verunreinigte Restwasser wurde ein Spezialunternehmen beauftragt, das die verbliebenen Flüssigkeiten fachgerecht abpumpt und kontaminiertes Material entsorgt. Da die Arbeiten an einem Sonntag durchgeführt werden mussten, war hierfür eine Ausnahmegenehmigung erforderlich.

Die Heinrichstraße ist aufgrund der laufenden Reparaturarbeiten derzeit nicht passierbar. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Feuerwehr Weinheim war mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Abteilung Sulzbach über mehrere Stunden im Einsatz. Gegen 11:30 Uhr war der Einsatz abgeschlossen. Der Einsatz verdeutlicht, wie wichtig das reibungslose Zusammenspiel aller beteiligten Stellen ist. Der Dank gilt den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, den Stadtwerken Weinheim, der Polizei, den beteiligten Fachfirmen sowie allen weiteren Beteiligten für die gute Zusammenarbeit bei der Bewältigung dieses aufwendigen Einsatzes unter enormer Wärme- und Hitzebelastung.

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