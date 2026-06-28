Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: PM1: Stromausfall in den Odenwaldortsteilen. Flächenbrand unter Kontrolle.

Weinheim (ots)

Seit etwa 13:10 Uhr kommt es in den Weinheimer Odenwaldortsteilen Rippenweier, Ritschweier und Oberflockenbach zu einem Stromausfall.

Zeitgleich wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen zu einem Flächenbrand im Bereich Hohensachsen oberhalb der Bundesstraße 3 im Feldgebiet nahe der Straßenbahn Linie 5 des Verkehrsbetrieb RNV alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen wurde der kleine Flächenbrand durch eine Stromleitung ausgelöst, über die die Odenwaldortsteile mit Strom versorgt werden. Nach derzeitigem Stand geht die Feuerwehr Weinheim von einem möglichen Zusammenhang zwischen dem Stromausfall und dem Brandereignis aus. Die genaue Ursache wird geprüft.

Der Flächenbrand ist inzwischen unter Kontrolle. Die Feuerwehr bleibt gemeinsam mit der EnBW im Einsatz. Der Energieversorger arbeitet daran, die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen.

Während des Stromausfalls stehen die Feuerwehrhäuser in Oberflockenbach, Großsachsener Straße, sowie in Ritschweier, Hohensachsener Straße, der Bevölkerung als Anlaufstellen in Notfällen zur Verfügung.

Sobald weitere gesicherte Erkenntnisse vorliegen, informiert die Feuerwehr mit einer weiteren Pressemitteilung.

Dieser Stromausfall steht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mit dem Stromausfall und Trafobrand am Samstag im Ortsteil Lützelsachsen - siehe weitere Presseinfo - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/179375/6298793 in Verbindung.

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