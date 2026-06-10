Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kastellaun - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

Koblenz (ots)

Seit heute Morgen (10.06.2026) wird die 13-jährige Amanda C. aus Kastellaun vermisst. Sie hat sich aus ihrer Wohngruppe in Kastellaun entfernt, der derzeitige Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Es liegen derzeit keine Hinweise dahingehend vor, dass sie Opfer einer Straftat geworden sein könnte.

Amanda wird wie folgt beschrieben:

- 165 cm groß - Ca. 65 kg schwer - Lange, schwarze Haare - Braune Augen - Rundliches Gesicht

Vermutliche Kleidung:

- Blaue Jeans - Rosa T-Shirt, schwarzer Pullover - Braune Handtasche

Ein Lichtbild, dass ausschließlich zur Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht wird, ist unter dem Link https://s.rlp.de/XF6Q0Wp abrufbar.

Hinweise bitte telefonisch an 06761/921-0 (Polizeiinspektion Simmern) oder per E-Mail an PISimmern.Wache@polizei.rlp.de.

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