Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Trafostationsbrand in Lützelsachsen. Feuerwehr Weinheim bei extremer Hitze im Einsatz.

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Weinheim (ots)

Ein Brand in einer Trafostation in der Weinheimer Straße im Ortsteil Lützelsachsen hat am Samstagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 16:50 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim mit dem Einsatzstichwort "Brand Stromverteilerkasten" alarmiert. Im Einsatz waren die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen sowie die Abteilung Stadt der Feuerwehr Weinheim.

Beim Eintreffen drang Rauch aus der Trafostation. Offene Flammen waren zunächst nicht sichtbar. Die Einsatzkräfte sicherten den Gefahrenbereich, stellten den Brandschutz sicher und erkundeten die Lage. Da es sich um eine elektrische Anlage handelte, erfolgten alle weiteren Maßnahmen in enger Abstimmung mit den Stadtwerken.

Nachdem die Anlage freigeschaltet worden war, gingen Atemschutztrupps in die Trafostation vor. Im Inneren wurden kleinere Flammen festgestellt und mit Kohlendioxid gelöscht. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Anlage mit einer Wärmebildkamera, um weitere Glutnester auszuschließen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Stadtwerke Weinheim übergeben.

Zeitgleich mit dem Brand kam es zu einem Stromausfall in Teilen von Lützelsachsen sowie in Bereichen von Hohensachsen und des Stadtteils Waid. Ob der Brand ursächlich für den Stromausfall war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Stadtwerke Weinheim und der Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht ein naheliegender zeitlicher Zusammenhang. Nach Erkenntnissen der Weinheimer Feuerwehr war die Stromversorgung gegen 19:10 Uhr wieder stabil.

Für die Einsatzkräfte stellte der Einsatz eine besondere Belastung dar. Während der Arbeiten herrschten Außentemperaturen von rund 40 Grad. Vor allem für die unter Atemschutz eingesetzten Feuerwehrangehörigen bedeutete dies eine hohe körperliche Beanspruchung. Durch regelmäßige Ablösungen und ausreichende Getränkeversorgung wurde der Belastung Rechnung getragen.

Zur Bewältigung des Einsatzes kamen mehrere Sonderfahrzeuge der Feuerwehr Weinheim zum Einsatz. Der Einsatzleitwagen koordinierte den Einsatz sowie die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken. Das Löschfahrzeug der Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen führte die ersten Maßnahmen an der Einsatzstelle durch. Die Drehleiter stand für Erkundungsmaßnahmen und als taktische Reserve bereit. Ergänzend wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit weiteren Atemschutzgeräteträgern und Ausrüstung sowie ein Löschfahrzeug mit Sonderlöschmittel eingesetzt.

Parallel zum Brandeinsatz kam es infolge des Stromausfalls zu einer weiteren Einsatzlage. In der Sommergasse befand sich ein beatmungspflichtiger Patient, dessen medizinische Versorgung durch den Ausfall der Stromversorgung beeinträchtigt war. Die Feuerwehr unterstützte gemeinsam mit dem Rettungsdienst, bis die Versorgung des Patienten sichergestellt war. Dieser Einsatz verdeutlichte, welche weitreichenden Auswirkungen ein Stromausfall auf die kritische Infrastruktur und die medizinische Versorgung haben kann.

Während des Einsatzes verletzte sich ein Feuerwehrangehöriger. Er knickte mit dem Fuß um und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ein Bänderriss festgestellt. Der Feuerwehrmann wird dem Einsatzdienst für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Personen aus der Bevölkerung kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Stadtwerke übergeben.

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