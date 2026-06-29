Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigung in Mittelstenahe führt zu hohen Sachschäden - Unbekannte schlitzen landwirtschaftliche Folien auf

Cuxhaven (ots)

Mittelstenahe. In der Zeit von Freitag auf Samstag (26./27.06.2026) beschädigten unbekannte Täter durch Aufschlitzen mit einem scharfen Gegenstand mehrere Planen und Folienrollen auf einem Gelände in der Schützenstraße in Mittelstenahe. Angegangen wurde Lagerware und Anhänger, die dort frei zugänglich standen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 90.000 Euro.

Im Tatzeitraum fand in der unmittelbaren Nähe auf dem Sportplatz ein Fussballturnier statt. Daher ist es möglich, dass dort anwesende Personen etwas mitbekommen haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

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