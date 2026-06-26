Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wucher und Bedrohung durch "Handwerker" in Schiffdorf - Warnhinweise

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am gestrigen Donnerstag (25.06.2026) meldete sich ein 74-jähriger Schiffdorfer, dass er von zwei Mitarbeitern einer Handwerkerfirma bedroht wurde. Diese hätten zuvor Arbeiten an seinem Haus durchgeführt.

Die beiden Männer, 24 und 32 Jahre alt aus Bremerhaven, hätten vor einigen Wochen an der Haustür geklingtelt und Arbeiten am Haus angeboten. Diesen hatte der Senior zugestimmt. Die Arbeiten am Haus, Gartenreinigung und Malerarbeiten, wären danach nur unzureichend ausgeführt worden und waren vollkommen überteuert. Als eine weitere Zahlung verweigert wurde, sei der Senior bedroht worden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Immer wieder versuchen unseriöse, angebliche Handwerksfirmen Arbeiten rund um das Haus anzubieten. Meist werden diese Arbeiten vollkommen unzureichend ausgeführt oder abgebrochen. Nicht selten werden hohe Geldbeträge, vor allem in bar, vorab verlangt.

Die Polizei warnt daher erneut:

- Seien Sie bei Geschäften an der Haustür immer äußerst vorsichtig und misstrauisch.

- Seriöse Betriebe klingeln in der Regel nicht an Haustüren und fragen nach Arbeit, die Auftragsbücher der Handwerksbetriebe sind voll.

- Zahlen Sie keine Geldsummen im Voraus, schon gar nicht in bar. Sollten Anzahlungen bei größeren Bauvorhaben notwendig sein, werden diese vorher schriftlicht vereinbart und können auch überwiesen werden.

- Sollten Sie bedrängt werden oder sich nicht sicher sein, rufen Sie unbedingt die Polizei.

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