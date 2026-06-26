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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wucher und Bedrohung durch "Handwerker" in Schiffdorf - Warnhinweise

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am gestrigen Donnerstag (25.06.2026) meldete sich ein 74-jähriger Schiffdorfer, dass er von zwei Mitarbeitern einer Handwerkerfirma bedroht wurde. Diese hätten zuvor Arbeiten an seinem Haus durchgeführt.

Die beiden Männer, 24 und 32 Jahre alt aus Bremerhaven, hätten vor einigen Wochen an der Haustür geklingtelt und Arbeiten am Haus angeboten. Diesen hatte der Senior zugestimmt. Die Arbeiten am Haus, Gartenreinigung und Malerarbeiten, wären danach nur unzureichend ausgeführt worden und waren vollkommen überteuert. Als eine weitere Zahlung verweigert wurde, sei der Senior bedroht worden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Immer wieder versuchen unseriöse, angebliche Handwerksfirmen Arbeiten rund um das Haus anzubieten. Meist werden diese Arbeiten vollkommen unzureichend ausgeführt oder abgebrochen. Nicht selten werden hohe Geldbeträge, vor allem in bar, vorab verlangt.

Die Polizei warnt daher erneut:

   - Seien Sie bei Geschäften an der Haustür immer äußerst vorsichtig
     und misstrauisch.
   - Seriöse Betriebe klingeln in der Regel nicht an Haustüren und 
     fragen nach Arbeit, die Auftragsbücher der Handwerksbetriebe 
     sind voll.
   - Zahlen Sie keine Geldsummen im Voraus, schon gar nicht in bar. 
     Sollten Anzahlungen bei größeren Bauvorhaben notwendig sein, 
     werden diese vorher schriftlicht vereinbart und können auch 
     überwiesen werden.
   - Sollten Sie bedrängt werden oder sich nicht sicher sein, rufen 
     Sie unbedingt die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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