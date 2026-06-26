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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unterstand beschmiert und beschädigt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am 25.06.2026 wurde die Polizei am Nachmittag über Schmierereien und Beschädigungen an einem Unterstand für landwirtschaftliches Gerät informiert. Dieser befindet sich östlich, außerhalb der Ortschaft Midlum im Wanhödener Weg. Es wurden unter anderem Scheiben und Lampen beschädigt und Wände mit Schriftzügen und Hakenkreuzen besprüht. Die Tatzeit lässt sich auf Montag (22.06.2026) Nachmittag bis zum Nachmittag des 25.06.2026 eingrenzen. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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