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POL-CUX: Verkehrsunfall auf der B73 im Bereich Wingst - Fahrzeugführer leicht verletzt (Foto im Anhang)

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der B73 im Bereich Wingst - Fahrzeugführer leicht verletzt (Foto im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Cuxhaven Wingst. In der Nacht zum heutigen Freitag (26.06.2026) kam es auf der B73 im Bereich Wingst zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Bülkau war hierbei in Richtung Cadenberge unterwegs, kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem PKW VW nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem wasserführenden Graben. Durch den Unfall erlitt der Mann leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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