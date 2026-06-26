Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ladung unzureichend gesichert - Vollsperrung der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen für die Sicherungsarbeiten

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Donnerstag, den 25.06.2026 wollte gegen 13:20 Uhr ein 50-jähriger Bremerhavener mit seinem Sattelzug an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen auf die Autobahn in Fahrtrichtung Cuxhaven auffahren. Im Kurvenbereich der Auffahrt kippte dessen Ladung gegen die Plane des Aufliegers und beschädigte diese. Für die Sicherung der tonnenschweren Ladung war jedoch eine Spezialfirma mit Kran notwendig, sodass die Anschlussstelle zeitweise voll gesperrt werden musste. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

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