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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Tankbetrug in Hagen - Beschuldigter am Folgetag in Stotel gestellt - Mehrere weitere Strafverfahren

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Stotel. Am Mittwochabend (24.06.2026) kam es gegen 18:40 Uhr an einer Tankstelle in der Straße Amtsdamm in Hagen zu einem Tankbetrug. Ein Fahrzeugführer entwendete hierbei über 200l Diesel mit einem PKW samt Kanister im Kofferraum. Am genutzten PKW Ford waren in Bremerhaven entwendete Kennzeichen angebracht.

Am gestrigen Donnerstagabend (25.06.2026) konnte das Fahrzeug durch eine Streife des Polizeikommissariats Schiffdorf gegen 19:00 Uhr in Stotel in der Schulstraße gestellt werden. Der Fahrzeugführer, ein 40-jähriger Bremerhavener, räumte den Tankbetrug am Vortag ein. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Am PKW befanden sich weiterhin die entwendeten Kennzeichen, der PKW selbst war zudem nicht versichert. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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