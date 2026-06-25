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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufbruch eines Snackautomaten in Bramstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Bramstedt. In der Nacht zum gestrigen Mittwoch (24.06.2026) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von ca. 01:50 Uhr bis 03:35 Uhr einen Snackautomaten auf, welcher an der Straße Am Hasenkamp in Bramstedt aufgestellt ist.

Die unbekannten Täter entwendeten Ware im Wert von ca. 1.000 Euro. Der Gesamtschaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (04706 9480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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