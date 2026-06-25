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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus in Cuxhaven - Fahrzeugführer des PKW mit erheblichen, körpcerlichen Unsicherheiten - Führerschein beschlagnahmt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (24.06.2026) kam es gegen 11:20 Uhr auf dem Strichweg in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Mann aus der Wurster Nordseeküste touchierte hierbei mit seinem PKW einen vor ihm fahrenden Linienbus eines 52-jährigen Cuxhaveners und im Anschluss einen geparkten PKW eines 78-jährigen Cuxhaveners. Personen wurden durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Senior starke körperliche Unsicherheiten aufwies. Es gelang ihm kaum aus seinem PKW auszusteigen oder ohne Festhalten zu stehen. Auch andere im Straßenverkehr wichtige Bewegungen, z.B. ein Schulterblick, waren dem Mann nicht möglich. Er musste vor Ort durch die Einsatzkräfte aufgefangen werden, da er drohte zu stürzen.

Es wurde daher ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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