Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Zwei Fahrräder gestohlen

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 11.06.2026, wurden am Adolfinum Gymnaisum in Bückeburg zwei Fahrräder gestohlen, die jeweils mit Schlössern gesichert waren.

In der Zeit von 7.45 bis 12.45 Uhr wurde ein E-Bike der Marke GHOST mit rot schwarzem Rahmen und in der Zeit von 12.50 bis 15.30 Uhr wurde ein Mountainbike von FOCUS mit schwarzem Rahmen und orangefarbenen Streifen an den Reifen entwendet.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 4.600 Euro.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Bückeburg unter 05722/28940 entgegen.

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