Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Warpe - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Warpe (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 11.06.2026, gegen 14.35 Uhr ereignete sich in Warpe ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Eine 43-jährige Nissan-Fahrerin aus Melle befuhr die Bremer Straße aus Asendorf kommend Richtung Nienburg und beabsichtigte in Höhe Windhorst nach links abzubiegen. Ein nachfolgender 28-jähriger Seat-Fahrer aus der SG Weser-Aue sah dies zu spät und fuhr auf den Nissan auf. Der Seat wurde hierdurch stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die beiden Fahrzeugführenden blieben glücklicherweise unverletzt.

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