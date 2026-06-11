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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Motorraddiebstahl gesucht

Lauenau (ots)

(He.) Unbekannte Personen entwendeten am Freitag, dem 05.06.2026 zwischen 11:00-12:10 Uhr an einem Waldparkplatz entlang der K 61 Messenkamp - Nienstedt ein Motorrad. Es handelt sich bei dem Motorrad um ein Suzuki GSX-E750 in Blau, zur Tatzeit befand sich eine pinkfarbene Gummiente auf dem Soziussitz, als besonderes Merkmal.

Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Motorrads geben können, sich zu melden. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die das Fahrzeug während oder nach der Tat gesehen haben oder Angaben zu möglichen Tätern machen können.

Hinweise werden von der Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer: 05723-7492-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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