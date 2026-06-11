Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rollerfahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

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Haste (ots)

Rollerfahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt (He.) Um 06:55 Uhr am heutigen Tag ereignete sich auf der Hauptstraße in Haste ein schwerer Verkehrsunfall. Auf der Höhe der Bedarfsampel in Haste kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 19-jährigen Rollerfahrerin aus Hohnhorst und einem 37-jährigen PKW-Fahrer aus Wunstorf. Die Rollerfahrerin befuhr die Hauptstraße in Richtung Wunstorf, wollte auf Höhe des Bahnhofs/Bedarfsampel nach links auf den Bürgersteig fahren, um ihren Roller bei den Fahrradständern abzustellen. Sie missachtet dabei den entgegenkommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß. Zufällig anwesende Polizeibeamte der Bundespolizei leistet Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungswagens, die 19-jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise zum Verkehrsunfall, Hinweise bitte fernmündlich unter 05723-74920

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