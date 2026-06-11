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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Stolzenau (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 11.06.2026, gegen 9.20 Uhr wurde der Polizei Stolzenau ein Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus im Ortskern von Stolzenau (Lange Straße) gemeldet.

Unverzüglich eingesetzte Kräfte der Feuerwehr stellten ein Brand in einer Hohlwand im Bereich des Dachgeschosses fest. Wenngleich sich die Löscharbeiten schwierig gestalteten, konnte die Feuerwehr das Feuer gegen 11.20 Uhr löschen. Ein Übergreifen auf dicht angrenzende Wohnhäuser konnte dadurch ebenfalls verhindert werden.

Vorsorglich war auch der Rettungsdienst vor Ort. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und das Objekt beschlagnahmt.

Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Die Lange Straße als auch umliegende Straßen waren zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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