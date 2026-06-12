Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 11.06.2026, zwischen ca. 8.50 und 9.15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der Arbeitsagentur in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken die rechte Fahrzeugfront eines geparkten Renault touchiert. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 05021/92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell