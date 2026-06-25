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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Polizeieinsatz mit aggressiven Spendensammlern in Cuxhaven - Zeugenaufruf zu möglichen Geschädigten

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Wie berichtet kam es gestern zu einem größeren Polizeieinsatz mit agressiven Spendensammlern an der Abschnede in Cuxhaven (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/6301566).

Hier suchen wir weitere Zeugen und vor allem Geschädigte, die von den beiden Männern aufdringlich belästigt wurden Geldsummen zu spenden.

Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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