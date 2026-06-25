Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der BAB27 im Bereich Schwanewede - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Am gestrigen Mittwoch (24.06.2026) kam es gegen 14:35 Uhr auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede zu einem Verkehrsunfall.

Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Bremen befuhr mit seinem PKW die Autobahn in Fahrtrichtung Walsrode. Während er einen PKW überholte, scherte dieser plötzlich aus. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 20-jährige mit seinem PKW ins Schleudern geriet und mit der Außenschutzplanke kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 20-jährige leicht verletzt mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gerbracht. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort und ist aktuell unbekannt. Der PKW des 20-jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden an PKW und Außenschutzplanke beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden.

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