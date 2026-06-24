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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aggressive Spendensammler in Cuxhaven unterwegs - Diebstahl von Bekleidungsgegenständen - zwei Personen gestellt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizeiinspektion Cuxhaven Informationen zum Umgang mit Spendensammlern auf Supermarktparkplätzen herausgegeben.

Am gestrigen Dienstag (23.06.2026) traten erneut Spendensammler in Nordholz auf. Am heutigen Mittwoch traten zwei aufdringliche Spendensammler dann im gesamten Stadtgebiet Cuxhaven auf. Gegen 12:00 Uhr meldete sich ein Filialleiter eines Einkaufsmarktes an der Abschnede in Cuxhaven und gab an, dass er den Personen einen Platzverweis erteilen wollte, um sein Hausrecht durchzusetzen. Daraufhin wurde einer der Männer handgreiflich. Der Filialleiter wurde nicht verletzt.

Vor Ort konnten zwei Männer im Alter von 22 und 34 Jahreno ohne Wohnsitz in Deutschland gestellt werden. Bei beiden wurden diverse Dokumente, entwendete Bekleidungsgegenstände aus einem Cuxhavener Geschäft, Bargeld und Smartphones sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen. Ermittelt wird in diesem Fall wegen Betrugsdelikten, Diebstahlsdelikten und einer versuchten Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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