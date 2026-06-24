PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Insgesamt sieben leicht verletzte Personen beim Getränkemarkt in Dorum - Ursächlich sehr wahrscheinlich vorausgegangene Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am heutigen Mittwoch (24.06.2026) kam es gegen 10:00 Uhr zu einem umfangreichen Einsatz von Polizei und Rettungskräften am Getränkemarkt an der Poststraße in Dorum. Mehrere Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende klagten über Schwindel, Unwohlsein und Übelkeit. Vor Ort hatten kurz zuvor Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen stattgefunden.

Aufgrunddessen wurde durch den Rettungsdienst ein so genannter Massenanfall an Verletzten (MANV) ausgelöst. Insgesamt sieben Personen (fünf Kundinnen und Kunden, zwei Mitarbeitende) wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt, mussten aber nicht in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr lüftete im Anschluss das Gebäude, sodass dieses im Anschluss wieder freigegeben werden konnte. Die Verkaufsware wurde nach derzeitigem Stand nicht beeinträchtigt.

Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 16:24

    POL-CUX: Erneut mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven/Altenwalde. Am gestrigen Dienstag (23.06.2026) kam es gegen 06:40 Uhr auf der Hauptstraße in Altenwalde zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Ein 32-jähriger Cuxhavener übersah hierbei mit seinem PKW die vor ihm an einer Ampel haltenden PKW einer 28-jährigen Frau und eines 61-jährigen Mannes, beide aus der Wurster Nordseeküste. Durch den Unfall wurden der Unfallverursacher und die Frau ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 14:32

    POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten - Rollerfahrer in Loxstedt schwer verletzt

    Cuxhaven (ots) - Geestland/BAB27. Am gestrigen Montag (22.06.2026) kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Auffahrunfall zzwischen zwei PKW auf der BAB27 im Bereich Geestland. Ein 20-jähriger Mann aus Wanna fuhr hierbei mit seinem PKW aus bislang unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden PKW eines 45-jährigen Bremerhaveners auf. Durch den Unfall wurde ein 42-jähriger ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 11:01

    POL-CUX: Fahrzeugführer trotz Fahrverbot und deutlich zu schnell unterwegs

    Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Nordholz. Am gestrigen Montagabend (21.06.2026) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 23:10 Uhr im Bereich der Kreisstraße 14 in Wanhöden ein PKW ohne vorderes Kennzeichen auf. Das Fahrzeug sollte im Anschluss kontrolliert werden, weswegen die Streifenwagenbesatzung wendete. Trotz gefahrener Geschwindigkeit von über 150 km/h ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren