Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Insgesamt sieben leicht verletzte Personen beim Getränkemarkt in Dorum - Ursächlich sehr wahrscheinlich vorausgegangene Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am heutigen Mittwoch (24.06.2026) kam es gegen 10:00 Uhr zu einem umfangreichen Einsatz von Polizei und Rettungskräften am Getränkemarkt an der Poststraße in Dorum. Mehrere Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende klagten über Schwindel, Unwohlsein und Übelkeit. Vor Ort hatten kurz zuvor Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen stattgefunden.

Aufgrunddessen wurde durch den Rettungsdienst ein so genannter Massenanfall an Verletzten (MANV) ausgelöst. Insgesamt sieben Personen (fünf Kundinnen und Kunden, zwei Mitarbeitende) wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt, mussten aber nicht in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr lüftete im Anschluss das Gebäude, sodass dieses im Anschluss wieder freigegeben werden konnte. Die Verkaufsware wurde nach derzeitigem Stand nicht beeinträchtigt.

Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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