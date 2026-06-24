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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Altenwalde. Am gestrigen Dienstag (23.06.2026) kam es gegen 06:40 Uhr auf der Hauptstraße in Altenwalde zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Ein 32-jähriger Cuxhavener übersah hierbei mit seinem PKW die vor ihm an einer Ampel haltenden PKW einer 28-jährigen Frau und eines 61-jährigen Mannes, beide aus der Wurster Nordseeküste. Durch den Unfall wurden der Unfallverursacher und die Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Hechthausen. Gegen 10:40 Uhr kam es auf der B73 auf der Ostebrücke zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Ein 60-jähriger Mann aus der Wingst fuhr hierbei auf den vorausfahrenden PKW eines 34-jährigen Cuxhaveners auf. Durch den Unfall wurden der Cuxhavener sowie drei Beifahrer von ihm (31, 31 und 33 Jahre alt) leicht verletzt.

Hagen im Bremischen. Gegen 20:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Zur Niederweserbahn in Hagen. Ein 31-jähriger Mann aus Bremen wich mit seinem Motorrad einer Fahrbahnverschmutzung aus. Durch das Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sich der 31-jährige schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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