Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Dachstuhlbrand in Lunestedt - Ein Feuerwehrmann leicht verletzt - Hund aus dem brennenden Gebäude gerettet

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Lunestedt. Am gestrigen Montag (22.06.2026) kam es gegen 14:00 Uhr aus bislang unbekannter Urasche zu einem Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus am Denkmalplatz. Anwohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht im Haus. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht. Eingesetzte Rettungskräfte konnten einen Hnud unverletzt aus dem Gebäude retten. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell