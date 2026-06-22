Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Verkehrskontrollen anlässlich des Verkehrssicherheitstages im Landkreis Cuxhaven und auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am 20.06.2026 fand landesweit der diesjährige Verkehrssicherheitstag mit den Schwerpunkten Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit statt. Ein Fokus liegt lag hierbei auf der wachsenden Verkehrsgruppe der motorisierten Zweiradfahrer, hier insbesondere E-Bikes, Pedelecs und E-Scooter. Die Verkehrsunfallzahlen der letzten Jahre verdeutlichen hier klare Handlungsaufgaben für die Verkehrssicherheitsbehörden.

Über das gesamte Wochenende hinweg und vor allem am Samstag wurden daher umfangreiche Kontrollaktionen durchgeführt. Hierbei standen sowohl die Verfolgung von Verkehrsdelikten als auch viele aufklärende Gespräche im Fokus. Die Erklärung zur Nutzung der richtigen Fahrbahnseite, Einzelnutzung von E-Scootern, Grenzwerte bei Alkohol und viele weitere Themen wurden erläutert und besprochen.

Es wurden jedoch auch diverse Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol- oder Betäubungsmitteln unterwegs waren. Insgesamt wurden knapp ein dutzend Verkehrsteilnehmende berauscht beziehungsweise alkoholisiert angehalten.

Freitagnacht kurz vor Mitternacht kam es beispielsweise zwischen Lüdingworth und Altenwalde zu einer Verfolgungsfahrt mit einem PKW. Die beiden Fahrzeuginsassen flüchteten mit hoher Geschwindigkeit vor der Kontrolle und verunfallten schließlich ohne Fremdeinwirkung in der Straße Am Köningshof in Altenwalde. Das Fahrzeug war nicht zugelassen, am Fahrzeug waren entwendete Kennzeichen angebracht. Die beiden Fahrzeuginsassen im Alter von 26 und 44 Jahren standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Samstagnachmittag wurde gegen 14:30 Uhr in Langen ein 16-jähriger Jugendlicher auf einem E-Scooter kontrolliert. Am Fahrzeug war das angebrachte Versicherungskennzeichen und das Typenschild mit schwarzer Farbe übersprüht. Da die Eigentumsverhältnisse zum Fahrzeug nicht nachgewiesen werden konnten, wurde der E-Scooter zunächst sichergestellt.

Am Sonntag kam es gegen 13:20 Uhrin Hemmoor zu einer Verfolgungsfahrt mit einem nicht zugelassenen Kleinkraftrad (Roller). Zwei 16-jährige Jugendliche flüchteten zunächst mit hoher Geschwindigkeit, konnten aber im weiteren Verlauf gestellt beziehungsweise ermittelt werden.

Ebenfalls am Sonntag wurde gegen 14:30 Uhr in Hemmoor ein 33-jähriger Cuxhavener mit einem PKW kontrolliert. Der Mann war den Einsatzkräften bereits bekannt, da der wiederholt ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hatte. So war es auch in diesem Fall. Ein Vortest zeigte einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Lebensgefährin des Mannes, die gleichzeitig Fahrzeughalterin ist, muss ebenfalls erneut mit einem Strafverfahren rechnen, da Sie die Fahrt wiederholt zugelassen hatte.

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