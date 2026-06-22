Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte verdrehen auf der B73 im Bereich Otterndorf zwei Geschwindigkeitsschilder - Vermutlicher Zusammenhang mit aufgestellter Geschwindigkeitsmessanlage in unmittelbarer Nähe

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Sonntagmorgen (21.06.2026) meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer gegen 08:30 Uhr, dass an der B73 zwischen Otterndorf und Belum zwei Verkehrsschilder (erlaubte Höchstgeschwindigkeit 70km/h) verdreht wurden, sodass diese für den Fahrzeugverkehr nicht mehr sichtbar waren. Hierbei handelte es sich um die Tempo 70 Beschilderung in Fahrtrichtung Otterndorf (entsprechende Aufhebung Tempo 70 in Richtung Belum).

Im unmittelbaren Nahbereich war zu dieser Zeit eine semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage (Blitzer-Anhänger) aufgebaut. Ein entsprechender Zusammenhang wird geprüft. Die Beschilderung wurde durch die Einsatzkräfte gegen 09:00 Uhr wieder in die richtige Position gedreht.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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