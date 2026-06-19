Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugpanne auf der BAB27 deckt diverse Straftaten auf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/BAB27. Am gestrigen Donnerstag (18.06.2026) wurde gegen 19:25 Uhr ein PKW mit Anhänger auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Altenwalde und Nordholz festgestellt. Der Pkw war mit einer Panne liegengeblieben.

Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrzeugführers aus Bremerhaven wurde festgestellt, dass dieser keinen Führerschein besaß. Ferner stellte sich heraus, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen nicht zu dem PKW gehörten und vor einiger Zeit von einem anderen PKW entwendet wurden. Des Weiteren befanden sich auf dem Anhänger zwei E-Bikes, die vor einigen Tagen in Cuxhaven entwendet wurden. Die E-Bikes wurden sichergestellt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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