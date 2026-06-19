Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Widerstand gegen Polizeibeamte durch psychisch erkrankten Mann in Stotel - zwei Polizeibeamte leicht verletzt - Zwangseinweisung

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Am gestrigen Donnerstag (18.06.2026) sollte bei einem 40-jährigen Stoteler gegen 14:00 Uhr eine amtliche, ärztliche Begutachtung durch den sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises Cuxhaven durchgeführt werden. Aufgrund vorangegangener, polizeilicher Einsätze hatten die Mitarbeitenden des Landkreises hierbei um Amtshilfe durch die Polizei ersucht.

Der 40-jährige Stoteler hatte bereits in der vergangenen Woche nach einem polizeilichen Einsatz massiv Widerstand geleistet, Polizeibeamte tätlich angegriffen und diese verletzt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/6293144). Hier hatte er zuvor unbeteiligte Kinder bedroht und belästigt. Gleiches hatte er auch am gestrigen Morgen getan.

Beim gestrigen Einsatz verhielt er sich erneut äußerst aggressiv und musste daher überwältigt werden. Hiergegen leistete erheblichen Widerstand, zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig. Der Mann wurde nach entsprechender Begutachtung wiederholt in eine geschlossene Klinik eingewiesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell