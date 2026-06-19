Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeug-Anhängergespanne ohne passende Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Donnerstag wurden zwei Fahrzeugführer kontrolliert, die ohne die passende Fahrerlaubnis unterwegs waren. Gegen 11:15 Uhr wurde ein Kleintransporter mit Anhänger auf der Autobahn 27 im Bereich Loxstedt überprüft. Der 26-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Harburg durfte lediglich den Transporter führen, zum Mitführen des Anhängers fehlte ihm die erforderliche Fahrerlaubnis.

Wingst. Gegen 17:00 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann aus Belum mit einem PKW-Anhänger-Gespann im Bereich der Wingst kontrolliert. Auch er war lediglich im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin sich vor Fahrtantritt genau zu vergewissern, ob die entsprechenden Gespanne gefahren werden dürfen. Entscheidend im Fahrerlaubnisrecht sind hierbei die zulässigen Höchstmassen des Zugfahrzeugs als auch des Anhängers. Die tatsächlichen Fahrzeuggewichte sind im Bereich der maximalen Zuladung/Beladung von Relevanz.

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