Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub eines hochwertigen Iphones in Bokel - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Bokel. Am gestrigen Donnerstag (18.06.2026) kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Raub an der Hauptstraße in Bokel.

Eine 25-jähriger Bokelerin wollte über ein Kleinanzeigenportal ein hochwertiges IPhone verkaufen. Ein bislang unbekannter, vermeintlicher Käufer erschien vor Ort und entriss der Frau in einem kurzen Moment der Ablenkung das Iphone. Er flüchtete im Anschluss unerkannt zu Fuß vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

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