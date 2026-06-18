PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Fahrer fährt auf Landstraße auf Arbeitsmaschine auf - zwei Personen leicht verletzt - hoher Sachschaden (Foto im Anhang)

POL-CUX: PKW Fahrer fährt auf Landstraße auf Arbeitsmaschine auf - zwei Personen leicht verletzt - hoher Sachschaden (Foto im Anhang)
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Am gestrigen Mittwoch (17.06.2026) kam es gegen 07:10 Uhr auf der L135 im Bereich Stotel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Arbeitsmaschine (Asphaltwalze).

Ein 49-jähriger Mann aus Hepstedt befuhr mit einer Asphaltwalze mit eingeschalteten Rundumleuchten die L135 in Richtung Bremerhaven. Ein 41-jähriger Mann aus Hagen hatte dies aus bislang unbekannten Gründen übersehen und war mit seinem PKW auf die Walze aufgefahren. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Es enstanden hohe Sachschäden, die auf über 50.000 Euro geschätzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 14:17

    POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Lunestedt

    Cuxhaven (ots) - Beverstedt/Lunestedt. Am Dienstagabend (16.06.2026) kam es gegen 21:35 Uhr zu einnem Verkehrsunfall in der Straße Rauhe Stätte in Lunestedt. Ein 32-jähriger Lunestedter stieß hierbei beim Rangieren mit seinem PKW gegen einen weiteren, geparkten PKW, sodass dieser gegen einen ebenfalls geparkten Transporter stieß. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 12:31

    POL-CUX: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stade und der Polizeiinspektion Cuxhaven - Vorsätzliche, schwere Brandstiftung in Loxstedt - Beschuldigter in Untersuchungshaft

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt. Am gestrigen Mittwoch (17.06.2026) kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Brand in einem Reihenmittelhaus in der Hohewurthstraße in Loxstedt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 58-jährige Mieter das Feuer vorsätzlich gelegt und sich danach vom Brandort entfernt. Am gestrigen Mittwoch ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:52

    POL-CUX: Radfahrer auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven

    Cuxhaven (ots) - Bremerhaven/BAB27. Am Montag (15.06.2026) wurde gegen 13:00 Uhr eine Radfahrer auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven-Geestemünde in Fahrtrichtung Bremen gemeldet. Vor Ort konnte ein 31-jähriger, polnischer Staatsbürger angetroffen werden. Er gab an, dass er mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Polen sei, die Autobahn sei der schnellste Weg. Ihr wurde erläutert, dass in Deutschland die Autobahnen mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren