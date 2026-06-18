Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Fahrer fährt auf Landstraße auf Arbeitsmaschine auf - zwei Personen leicht verletzt - hoher Sachschaden (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Am gestrigen Mittwoch (17.06.2026) kam es gegen 07:10 Uhr auf der L135 im Bereich Stotel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Arbeitsmaschine (Asphaltwalze).

Ein 49-jähriger Mann aus Hepstedt befuhr mit einer Asphaltwalze mit eingeschalteten Rundumleuchten die L135 in Richtung Bremerhaven. Ein 41-jähriger Mann aus Hagen hatte dies aus bislang unbekannten Gründen übersehen und war mit seinem PKW auf die Walze aufgefahren. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Es enstanden hohe Sachschäden, die auf über 50.000 Euro geschätzt werden.

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