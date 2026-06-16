Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Radfahrer auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Montag (15.06.2026) wurde gegen 13:00 Uhr eine Radfahrer auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven-Geestemünde in Fahrtrichtung Bremen gemeldet.

Vor Ort konnte ein 31-jähriger, polnischer Staatsbürger angetroffen werden. Er gab an, dass er mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Polen sei, die Autobahn sei der schnellste Weg.

Ihr wurde erläutert, dass in Deutschland die Autobahnen mit dem Fahrrad nicht befahren werden dürfen (in Polen übrigens auch nicht). Er wurde sicher von der Autobahn geleitet.

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