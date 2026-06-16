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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der BAB27 - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am 15.06.2026 kam es um 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27, in Fahrtrichtung Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Bremerhaven-Wulsdorf.

Beim dortigen Beginn der Baustelle fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die Baustellenverschwenkung und beschädigte diese. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug, ohne sich um die Schadensregulierung und die erforderliche Nachsicherung der Baustelle zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass auch Schäden an Verkehrsleiteinrichtungen, wie Schutzplanken, Warnbaken ect. Fremdschäden sind und ein Verkehrsunfall entsprechend gemeldet werden muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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