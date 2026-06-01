Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Waldbrand - Zeugen gesucht

Hertlingshausen (ots)

Am 27.05.2026, gegen 16:30 Uhr, brach in einem Waldgebiet südlich von Hertlingshausen ein Feuer aus. Rund 2.500 m² Waldfläche wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch diese konnten bislang keine Hinweise auf ein vorsätzliches in Brand setzen erlangt werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Neustadt unter 06321 854 - 0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Insbesondere in trockenen Wetterperioden können Waldbrände durch fahrlässiges Verhalten verursacht werden. Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um Waldbrände zu verhindern:

- Rauchen Sie nicht im trockenen Wald und werfen Sie keine Zigarettenreste weg. Dies gilt auch für die Autofahrt innerhalb oder entlang des Waldes!

-Grillen und offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe können Brände verursachen.

-Parken Sie Ihr Kraftfahrzeug nicht über entzündlichem Untergrund. Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkflächen!

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