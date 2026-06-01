Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Präventionshinweise zum sogenannten "Goldketten-Trick"

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Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Derzeit kommt es vermehrt zu Trickdiebstählen, bei denen die Täter ihre Opfer aus Fahrzeugen heraus ansprechen, sie nach dem Weg fragen und anschließend unter dem Vorwand, ihnen etwas schenken oder sich bedanken zu wollen, Körperkontakt suchen. Dabei entwenden sie unbemerkt Halsketten oder tauschen sie gegen wertlosen Schmuck aus. Halten Sie Abstand zu unbekannten Personen, nehmen Sie keine Geschenke an und lassen Sie sich keinen Schmuck anlegen. Melden Sie verdächtige Situationen sofort der Polizei.

-Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten aus einem Fahrzeug heraus angesprochen werden.

-Halten Sie stets ausreichend Abstand zu fremden Personen und Fahrzeugen.

-Beugen Sie sich nicht in fremde Fahrzeuge hinein und treten Sie nicht an geöffnete Fahrzeugscheiben heran.

-Nehmen Sie keine Geschenke, Schmuckstücke oder Geld von unbekannten Personen an.

-Lassen Sie sich keine Ketten, Ringe, Armbänder oder andere Gegenstände anlegen oder "zum Dank" umhängen.

-Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Fremde nach dem Weg fragen und dabei sehr freundlich oder aufdringlich auftreten.

-Täter nutzen häufig Ablenkungsmanöver und Körperkontakt, um Schmuck unbemerkt zu entwenden oder mit wertlosem Modeschmuck auszutauschen.

-Tragen Sie wertvollen Schmuck nach Möglichkeit verdeckt.

-Brechen Sie Gespräche sofort ab, wenn Ihnen eine Situation merkwürdig erscheint.

-Prägen Sie sich das Fahrzeug, das Kennzeichen, die Personenbeschreibung und die Fluchtrichtung ein, ohne sich selbst zu gefährden.

-Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen oder entsprechenden Vorfällen umgehend die Polizei über den Notruf 110.

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