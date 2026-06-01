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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Präventionshinweise zum sogenannten "Goldketten-Trick"

POL-PPRP: Präventionshinweise zum sogenannten "Goldketten-Trick"
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Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Derzeit kommt es vermehrt zu Trickdiebstählen, bei denen die Täter ihre Opfer aus Fahrzeugen heraus ansprechen, sie nach dem Weg fragen und anschließend unter dem Vorwand, ihnen etwas schenken oder sich bedanken zu wollen, Körperkontakt suchen. Dabei entwenden sie unbemerkt Halsketten oder tauschen sie gegen wertlosen Schmuck aus. Halten Sie Abstand zu unbekannten Personen, nehmen Sie keine Geschenke an und lassen Sie sich keinen Schmuck anlegen. Melden Sie verdächtige Situationen sofort der Polizei.

   -Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten aus einem 
Fahrzeug heraus angesprochen werden.
   -Halten Sie stets ausreichend Abstand zu fremden Personen und 
Fahrzeugen.
   -Beugen Sie sich nicht in fremde Fahrzeuge hinein und treten Sie 
nicht an geöffnete Fahrzeugscheiben heran.
   -Nehmen Sie keine Geschenke, Schmuckstücke oder Geld von 
unbekannten Personen an.
   -Lassen Sie sich keine Ketten, Ringe, Armbänder oder andere 
Gegenstände anlegen oder "zum Dank" umhängen.
   -Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Fremde nach dem Weg fragen 
und dabei sehr freundlich oder aufdringlich auftreten.
   -Täter nutzen häufig Ablenkungsmanöver und Körperkontakt, um 
Schmuck unbemerkt zu entwenden oder mit wertlosem Modeschmuck 
auszutauschen.
   -Tragen Sie wertvollen Schmuck nach Möglichkeit verdeckt.
   -Brechen Sie Gespräche sofort ab, wenn Ihnen eine Situation 
merkwürdig erscheint.
   -Prägen Sie sich das Fahrzeug, das Kennzeichen, die 
Personenbeschreibung und die Fluchtrichtung ein, ohne sich selbst zu 
gefährden.
   -Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen oder 
entsprechenden Vorfällen umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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