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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am frühen Montagmorgen (01.06.2026, 04:23 Uhr) kam es zu einem versuchten Überfall auf eine Tankstelle in Ludwigshafen. Ein bislang noch unbekannter Täter forderte unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe die 18-jährige Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Die 18-jährige kam dieser Aufforderung nicht nach. Stattdessen flüchtete sie aus dem Verkaufsraum. Nach einer kurzen Verfolgung ließ der Täter von der Angestellten ab und flüchtete seinerseits unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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