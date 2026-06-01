Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am frühen Montagmorgen (01.06.2026, 04:23 Uhr) kam es zu einem versuchten Überfall auf eine Tankstelle in Ludwigshafen. Ein bislang noch unbekannter Täter forderte unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe die 18-jährige Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Die 18-jährige kam dieser Aufforderung nicht nach. Stattdessen flüchtete sie aus dem Verkaufsraum. Nach einer kurzen Verfolgung ließ der Täter von der Angestellten ab und flüchtete seinerseits unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

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