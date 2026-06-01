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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Freitag, 29.05.2026, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-jährige vermisst. Sie verließ am Freitag gegen 22:00 Uhr ihre Wohnanschrift. Zuletzt wurde die Vermisste dort gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 15-Jährigen:

   - 159 cm groß
   - 74 kg schwer
   - Dunkelblonde / Braune lange Haare
   - Narbe am Zeigefinger der linken Hand

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-d61d7cf500b95089e64a00d380db21d6

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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