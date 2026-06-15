Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Diebstähle von hochwertigen Fahrrädern und E-Bikes in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet von Cuxhaven und hierbei vor allem in den Stadtteilen Duhnen, Döse und Sahlenburg zu mehreren Fahrraddiebstählen. Betroffen waren unter anderem die Beethovenallee, die Strandhausallee, die Nordfeldstraße, die Neue Reihe und die Erich-Kästner Straße. Drei Fahrräder konnten nach Zeugenhinweis noch am Sonntag im Bereich der Nordfeldstraße im Seitenraum aufgefunden, sichergestellt und mittlerweile wieder ausgehändigt werden.

Aufgrund der hochwertigen Räder liegt der Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730).

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