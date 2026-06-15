PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Diebstähle von hochwertigen Fahrrädern und E-Bikes in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet von Cuxhaven und hierbei vor allem in den Stadtteilen Duhnen, Döse und Sahlenburg zu mehreren Fahrraddiebstählen. Betroffen waren unter anderem die Beethovenallee, die Strandhausallee, die Nordfeldstraße, die Neue Reihe und die Erich-Kästner Straße. Drei Fahrräder konnten nach Zeugenhinweis noch am Sonntag im Bereich der Nordfeldstraße im Seitenraum aufgefunden, sichergestellt und mittlerweile wieder ausgehändigt werden.

Aufgrund der hochwertigen Räder liegt der Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren