Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldungen der PI Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Langen/Geestland

Am Samstag, den 13.06.2026, gegen 08:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des REWE Marktes im Schmidtkuhlsweg 1 in 27607 Geestland, Ortsteil Langen zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Mehrere Zeugen konnten beobachten, wie die Verursacherin frontal gegen den dortigen Hänchengrillstand fuhr, diesen schwer beschädigt, und anschließend mit ihrem Pkw flüchtete. Dabei entstand ein Fremdschaden von ca. 14000EUR. Durch die schnelle Meldung der Zeugen konnte ein Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats Geestland die Unfallflüchtige antreffen, um festzustellen, dass die 49-Jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

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Verkehrsunfall A27, FR CUX, zw. AS Ihlpohl und Schwanewede

Am Samstag, den 13.06.2026, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Die 27-Jährige Fahrzeugführerin verlor mit ihrem Audi A4 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte zuerst mit der Seitenschutz- und anschließend mit der Mittelschutzplanke, um dann auf dem Standstreifen zum Stehen zu kommen. Die Person wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Es besteht der Verdacht der Beeinflussung durch Alkohol. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

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Pressemitteilung zu einem Bootsunfall auf dem Bederkesaer See

Am Samstag, den 13.06.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es auf dem Bederkesaer See, 27624 Geestland, OT Bad Bederkesa, zu einem Bootsunfall mit einem Segelschiff. Aufgrund eines mutmaßlich falschen Segelmanövers kenterte eine kleine Jolle, sodass der 55-Jährige Bootsführer allein inmitten des Sees aus seiner misslichen Lage durch die örtliche freiwillige Feuerwehr gerettet werden musste. Die Person ist wohlauf. Das Segelboot wurde anschließend geborgen.

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