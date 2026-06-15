Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Mini-Baggers samt Anbauteilen von einem Hof in Otterndorf - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13./14.06.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Mini-Bagger der Marke Kubota in Orange inklusive zwei Ersatzschaufeln von einem Bauernhof an der Stader Straße in Otterndorf.

Zum Abtransport wurde sehr wahrscheinlich ein Kfz-Anhänger verwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell