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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bedrohung und Beleidgung gegenüber einem Kind in Stotel - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Drei Polizeibeamte leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Stotel. Am gestrigen Donnerstagabend (11.06.2026) wurde der Polizei eine Bedrohung im Bereich Ammerweg in Stotel gemeldet. Ein 40-jähriger Stoteler hatte hierbei ein 9-jähriges Mädchen bedroht und beleidigt. Das Mädchen hatte sich daraufhin Hilfe bei einem vorbeikommenden, 56-jährigen Zeugen gesucht, der Täter entfernte sich zunächst. Zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren sowie der 56-jährige Zeuge verfolgten den Mann mit Sicherheitsabend bis zum Eintreffen der Polizei.

Beim Eintreffen der Polizei konnte der Mann gestellt werden. Er war hierbei äußerst aggressiv, sodass die Einsatzkräfte Pfefferspray einsetzen mussten. Beim anschließenden Zubodenbringen leistete der Mann erheblichen Widerstand, spuckte nach den Einsatzkräften und biss einer 40-jährigen Polizeibeamtin in die Hand. Eine 32-jährige Polizeibeamtin und ein weiterer, 37-jähriger Polizeibeamter wurden bei den Widerstandshandlungen ebenfalls leicht verletzt. Alle verblieben dienstfähig.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, da er augenscheinlich unter erheblichem Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Nach Begutachtung wurde er vom sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises in eine geschlossene Klinik eingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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