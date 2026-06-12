Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines VW Transporters in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (11.06.2026) kam es gegen 06:00 Uhr zum Diebstahl eines weißen VW Transporters Baujahr 2019 mit Cuxhavener Kennzeichen, welcher auf dem Parkplatz eines Hotels an der Cuxhavener Straße stand. Der bislang unbekannte Beschuldigte betrat über einen Seiteneingang das Hotel und fuhr kurze Zeit später mit dem Transporter davon. Zuvor war er mit seinem Fahrrad auf das Gelände gefahren. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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