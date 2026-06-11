Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Größerer Brand auf dem Gelände eines ehemaligen Gartencenters in Drangstedt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Drangstedt. Am heutigen Donnerstagvormittag (11.06.2026) kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand von Gewächshäusern auf dem ehemaligen Gelände eines Gartencenters an der Hafenstraße in Drangstedt. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Warum die Gewächshäuser in Brand gerieten ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Die Hafenstraße (L120) war zwischenzeitlich für die Löschmaßnahmen voll gesperrt.

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