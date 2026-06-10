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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Betrugstaten über Kleinanzeigenportale - Erlangung von Kontoinformationen der Verkaufenden

Cuxhaven (ots)

In der Vergangenheit wurden bei der Polizei in Cuxhaven diverse Strafaten angezeigt, bei denen unbekannte Täter die Kontoinformationen von Verkäufern erlangt hatten, um diese missbräuchlich verwendeten.

Oft wurden durch direkte Nachrichten von den bislang unbekannten Tätern Kaufabsichten unterbreitet. Zunächst wurden Zahlungsportale vereinbart, unter vorgeschobenen Gründen scheiterten die Abläufe dann jedoch angeblich. Die vermeintlichen Käufer baten daraufhin um direkte Kontoinformationen, um die Geschäfte abschließen zu können.

Hierbei gelangten die Täter in nicht wenigen Fällen an diese Informationen und richteten teilweise hohe Schäden an.

Gehen Sie immer sensibel mit ihren Kontoinformationen um. Nutzen Sie sichere Bezahloptionen und lassen Sie sich nicht unter falschen Vorwänden zu anderen Dingen drängen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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