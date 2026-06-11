Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Bäckerei-Filiale in Cuxhaven - Ein Täter in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In den gestrigen Morgenstunden (10.06.2026) kam es gegen 04:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckerei-Filiale in der Schillerstraße in Cuxhaven.

Zwei Täter drangen hierbei gewaltsam in die Filiale ein. Dank der Meldung eines aufmerksamen Zeugen waren die Einsatzkräfte der Polizei schnell vor Ort und konnten einen Tatverdächtigen noch direkt an der Bäckerei vorläufig festnehmen. Ein weiterer Tatverdächtiger flüchtete kurzzeitig, konnte aber im direkten Nahbereich gestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um zwei 43 und 48 Jahre alte Männer aus Cuxhaven.

Aufgrund erheblicher strafrechtlicher Vorerkenntnisse ordnete das Amtsgericht Cuxhaven auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade für den 48-jährigen Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 43-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell