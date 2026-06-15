Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stade und der Polizeiinspektion Cuxhaven - Versuchter Mord durch manipulierte Medikamente in Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Dienstagabend (09.06.2026) kam es gegen 20:40 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in Geestland. Hintergrund war eine gemeldete Bedrohung/Häusliche Gewalt innerhalb einer Familie. An der Anschrift hatte es bereits in der Vergangenheit mehrfach ähnliche, polizeiliche Einsätze gegeben.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der 30-jährige Ehemann bereits im September 2025 versucht haben soll, seine 40-jährige Ehefrau durch das Manipulieren von Medikamenten mit einer bislang unbekannter Substanz zu töten. Damals war es zu einer zumindest temporären, schweren Gesundheitsschädigung der Frau gekommen. Die Frau hatte angegeben, dass Sie von der Manipulation der Medikamente von ihrem Mann selbst erfahren habe. Bei einer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade angeordneten Durchsuchung wurden weitere, belastende Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Es wird derzeit von einer konkreten Tötungsabsicht ausgegangen, weswegen das Amtsgericht Geestland auf entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet hat. Die weiteren Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen dauern an.

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