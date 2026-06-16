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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der B73 zwischen Otterndorf und Belum - eine Person schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Montag (15.06.2026) kam es gegen 13:00 Uhr auf der B73 zwischen Otterndorf und Belum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter mit Anhänger.

Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet ein 66-jähriger Hemmoorer mit seinem PKW VW aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem Transporter-Anhänger-Gespann eines 60-jährigen Hemmoorers. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden, die auf über 20.000 Euro geschätzt werden.

Die B73 war an dieser Stelle zunächst voll und im Anschluss halbseitig gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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