Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von hochwertigen Kupferkabeln am Solarpark an der BAB27 im Bereich Lüdingworth - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Lüdingworth. Am vergangenen Wochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Gelände eines Solarparks an der BAB27 an der Lüdingworther Straße. Hier entwendeten Sie über 100m Kupferkabel und brachen des Weiteren einen Baucontainer auf.

Aufgrund der Größe und des Gewichts der Kabel muss hierfür ein Transporter oder ein größerer Anhänger genutzt worden sein.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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